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«ДНР» закупает сырье для чугуна у компании акционера Mail.ru и AliExpress

07 февраля 2022, 20:51

«ДНР» закупает сырье для чугуна у компании акционера Mail.ru и AliExpress

Донецкий металлургический завод, расположенный на неподконтрольной Киеву территории, закупает сырье у компании российского миллиардера Алишера Усманова. Об этом главный инженер ДМЗ Андрей Егоров заявил сепаратистскому каналу «Донбасс решает».

Он рассказал, что для производства чугуна ДМЗ ежемесячно получает 70 тысяч тонн окатышей с Михайловского горно-обогатительном комбината (Курская область, РФ).

«Поставки окатышей у нас расписаны на полгода вперед. Идут по графику. 70 тысячей тонн окатышей ежемесячно, чтобы получить 50 тонн чугуна», — сказал Егоров.

Алишер Усманов является основателем и основным акционером российского холдинга USM, управляющего активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В число его активов входят Металлоинвест, Mail.ru Group, Мегафон, AliExpress Russia и ИКС Холдинг. В 2021 году Усманов занимал седьмую строчку в списке 200 богатейших людей России по версии Forbes.ru.

Как писали «Новости Донбасса», инвестором ДМЗ стал владелец Торгового дома «Горняк» Игорь Андреев. Бизнесмен известен на подконтрольной «ДНР» территории производством пельменей и вареников под маркой «Геркулес» и крупной сетью магазинов «Геркулес — Молоко». За перезапуск металлургического, работа которого была остановлена в 2019 году, бизнес-структуры Андреева освобождены «ДНР» от уплаты «налогов» и счетов за электроэнергию.

Кроме Донецкого метзавода, Андреев контролирует соседний Юзовский металлургический завод, Енакиевский коксохимпром, шахту «Щегловская глубокая», обогатительную фабрику «Чумаковская» и Шахтоуправление «Донбасс». Пушилин сегодня подтвердил, что вместе с ДМЗ эти предприятия составят единый производственный цикл.

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