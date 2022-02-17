Зеленский рассказал про обстрел детсада в Станице Луганской главе Евросовета

Президент Владимир Зеленский проинформировал председателя Европейского совета Шарля Мишеля о ситуации с безопасностью на Донбассе.



«Из Мариуполя провел разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации с безопасностью и сегодняшних провокационных обстрелах, в частности Станицы Луганской», — написал Зеленский в Twitter.



Также он поблагодарил Мишеля за инициативу проведения донорской конференции в поддержку Украины.



Позже Зеленский написал еще один твит, в котором подчеркнул, что обстрел пророссийскими силами детского сада в Станице Луганской — «это большая провокация».



«Важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине — их мониторинговая деятельность является дополнительным сдерживающим фактором», — отметил президент.



По словам Зеленского, «нам необходим действенный механизм фиксации всех нарушений тишины».

Боевики группировки «ЛНР» сегодня утром обстреляли Станицу Луганскую из артиллерии. Один из снарядов попал в детский сад. В результате пострадали трое работников детского сада — две женщины и мужчина получили контузии.



Кроме того, под обстрел «ЛНР» попала железнодорожная станция Кондрашевская-Новая в Станице Луганской.



Также со стороны подконтрольной группировке «ЛНР» территории обстрелян поселок Врубовка, один из снарядов попал во двор лицея. Об этом сообщает Попаснянская городская военно-гражданская администрация.



В Марьинке на Донетчине была ранена местная жительница. В свою очередь группировка «ДНР» заявила о повреждениях жилых домов в поселке шахты «Трудовская» на окраине Донецка в результате обстрела.