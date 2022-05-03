Стали известны уточненные данные о жертвах удара по Авдеевскому коксохиму

В результате российского обстрела Авдеевки 3 мая погибли 10 человек и еще 18 получили ранения.



Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что сегодня в Авдеевке погибли 10 человек.



Полиция уточнила данные 7 погибших в результате удара по Авдеевскому коксохиму.



«Ранены восемнадцать человек, анкетные данные устанавливаются», — сообщили в Покровском районном управлении полиции.

Во вторник, 3 мая, около 17:20, российские оккупанты нанесли удар по территории Авдеевского коксихимического завода. Под обстрел попала автобусная остановка, где люди ждали автобус после смены.