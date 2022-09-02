Мининфраструктуры: Украина экспортировала 5 млн тонн агропродукции в рамках «зернового соглашения»

В течение августа из разблокированных портов Украины вышли 68 судов, порты назначения которых расположены в 18 странах мира. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры



«В августе через порты Одессы экспортировано более 1,7 млн тонн продовольствия. За аналогичный период время через дунайские порты экспортировано почти 1,6 млн тонн, железной дорогой – около миллиона тонн, а автотранспортом – более 600 тысяч тонн. Ожидаем уже в сентябре выйти на показатель перевалки из-за разблокированных морских портов на уровне не менее 3 млн тонн продукции. Всеми видами транспорта планируем экспортировать не менее 8 млн тонн», – сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.



Отмечается, что в августе в украинские порты зашли под загрузку 67 судов и сейчас есть «десятки новых запросов на запад в порты».



Всего в августе из-за разблокированных и Дунайских портов, железной дорогой и автотранспортом было экспортировано около 5 млн тонн агропродукции. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения России, сообщают в Мининфраструктуры.



22 июля в Стамбуле по предложению ООН Украина, Турция и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».