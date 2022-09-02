Мінінфраструктури: Україна експортувала 5 млн тонн агропродукції в рамках «зернової угоди»

Протягом серпня із розблокованих портів України вийшли 68 суден, порти призначення яких розташовані у 18 країнах світу. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури



«У серпні через порти Одеси експортовано понад 1,7 млн тонн продовольства. За аналогічний період через дунайські порти експортовано майже 1,6 млн тонн, залізницею – близько мільйона тонн, а автотранспортом – понад 600 тисяч тонн. Очікуємо вже у вересні вийти на показник перевалки через розблоковані морські порти на рівні не менше 3 млн тонн продукції. Усіми видами транспорту плануємо експортувати щонайменше 8 млн тонн», – повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.



Зазначається, що в серпні до українських портів зайшли під завантаження 67 суден і зараз є «десятки нових запитів».



Загалом у серпні через розблоковані та Дунайські порти, залізницею та автотранспортом було експортовано близько 5 млн тонн агропродукції. Це рекордний показник із початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляють у Мінінфраструктури.



22 липня у Стамбулі на пропозицію ООН Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».