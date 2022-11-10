На Донеччині під обстрілами загинули троє цивільних

10 листопада 2022, 08:24

На Донеччині під обстрілами загинули троє цивільних

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Двоє цивільних загинули у Бахмуті та один у Павлівці.

Ще 12 осіб отримали поранення: у Лимані — п'ятеро, у Бахмуті — троє, по одному — у Північному, Торецьку, Новоселівці Першій та Нескучному.

«Крім того, правоохоронці виявили тіла п'ятьох убитих росіянами під час окупації — у Яровій», — розповів Кириленко.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1185 мирних жителів. 2578 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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