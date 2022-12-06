ВСУ продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях — Гайдай

Вооруженные силы Украины продвигаются вглубь Луганской области на Сватовском и Кременском направлениях. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он рассказал, что трасса между Сватовым и Кременной находится под огневым контролем украинских военных, и потому оккупанты не могут быстро передвигать боекомплекты между этими городами.



Также, по его словам, захватчики региона тотально минируют территорию Луганской области, а, строя оборону, роют в земле целый комплекс коммуникаций.



Вблизи Сватово зафиксировано много техники и личного состава войск РФ, а в населенных пунктах Сватовщины, где расквартированы российские военные, регулярно, по данным Гайдая, происходят «прилеты».



Кроме того Гайдай рассказал о трех сценариях после деоккупации Сватово. По одному из них Силы Обороны Украины могут прекратить поставки оккупантов на севере Сватово, второй же предполагает деоккупацию логистического центра области - города Старобельска.



«После Кременной - шагать к Рубежному и Северодонецку», - расскзаал о третьем сцеенарии глава Луганской ОВА.

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