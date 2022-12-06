ЗСУ просуваються на Сватівському та Кремінському напрямках — Гайдай

Збройні сили України просуваються вглиб Луганської області на Сватівському та Кремінському напрямках. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він розповів, що траса між Сватовим та Кремінною перебуває під вогневим контролем українських військових, і тому окупанти не можуть швидко пересувати боєкомплекти між цими містами.



Також, за його словами, загарбники регіону тотально мінують територію Луганської області, а будуючи оборону, риють у землі цілий комплекс комунікацій.



Поблизу Сватового зафіксовано багато техніки та особового складу військ РФ, у населених пунктах Сватівщини, де розквартовано російських військових, регулярно, за даними Гайдая, відбуваються «прильоти».



Крім того, Гайдай розповів про три сценарії після деокупації Сватового. По одному з них Сили Оборони України можуть припинити постачання окупантів на півночі Сватового, другий передбачає деокупацію логістичного центру області - міста Старобільська.



«Після Кремінної - крокувати до Рубіжного та Сєвєродонецька», - розповів про третій сценарій голова Луганської ОВА.

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