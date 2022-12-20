«ДНР»: За сутки пострадали два человека, горел унивеситет. Есть разрушения в больнице имени Калинина

Поврежден корпус больницы имени Калинина в Донецке. Фото: соцсети

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области, в Харцызске и Александровке, в ходе обстрелов получили ранения два человека. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Утверждается, что повреждено 17 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры в том числе объекты завода «Силур».



Под обстрелами оказались районы Донецка, Макеевки, Горловки, Майорска, Каштанового, Ясиноватой, Харцызска.



Вечером обстрелу подвергся Донецк - один из снарядов попал в корпус № 10 больницы имени Калинина по проспекту Ильича.



Пожар начался в спортивном зале находящегося рядом Донецкого национального медицинского университета. Еще один боеприпас упал на улице Капитана Ратникова. Поврежден магазин оптики и семь многоквартирных жилых домов.



Вследствие обстрела Горловки разрушен детский сад № 51 в поселке шахты имени Гагарина. Прямое попадание снаряда зафиксировано по ул. Орджоникидзе, 3/2 в Никитовском районе города. Также повторно повреждения получил жилой дом по ул. Переяславская, 2.