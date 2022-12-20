«ДНР»: За добу постраждали двоє людей, горів університет. Є руйнування у лікарні імені Калініна

Пошкоджений корпус лікарні імені Калініна у Донецку. Фото: соцмережі

Минулої доби на окупованій території Донецької області, у Харцизьку та Олександрівці, в ході обстрілів отримали поранення дві людини. Про це заявили у «СЦКК ДНР».



Стверджується, що пошкоджено 17 житлових будинків та сім об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі об'єкти заводу «Сілур».



Під обстрілами опинилися райони Донецька, Макіївки, Горлівки, Майорська, Каштанового, Ясинуватої, Харцизька.



Увечері Донецьк знову опинився під обстрілом - один із снарядів влучив у корпус №10 лікарні ім. Калініна на проспекті Ілліча. Пожежа почалася в спортивній залі Донецького національного медичного університету, що знаходиться поруч. Ще один боєприпас упав на вулиці Капітана Ратнікова. Пошкоджено магазин оптики та сім багатоквартирних житлових будинків.



Внаслідок обстрілу Горлівки зруйновано дитячий садок №51 у селищі шахти імені Гагаріна. Пряме влучення снаряда зафіксовано на вул. Орджонікідзе, 3/2 у Микитівському районі міста. Також повторно пошкодження отримав житловий будинок на вул. Переяславська, 2.