Наступом окупаційних військ РФ на Україну тепер командує Герасимов

Новим командувачем російських військ, які ведуть загарбницьку війну проти України, став начальник Генштабу Валерій Герасимов.



Тепер він командує Об'єднаним угрупуванням військ в Україні, повідомляє Міноборони РФ. Колишній командувач угрупування генерал Сергій Суровікін теперь є заступником Герасимова.



Іншими заступниками Герасимова стали головком Сухопутних військ Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.



У Міноборони РФ пояснили, що підвищили рівень керівництва у зв'язку з розширенням масштабу завдань, які вирішуються під час проведення «спеціальної військової операції», а також необхідністю організації більш тісної взаємодії та «підвищенням якості всіх видів забезпечення та ефективності управління».