Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Наступом окупаційних військ РФ на Україну тепер командує Герасимов

11 січня 2023, 18:10

Наступом окупаційних військ РФ на Україну тепер командує Герасимов

Новим командувачем російських військ, які ведуть загарбницьку війну проти України, став начальник Генштабу Валерій Герасимов.

Тепер він командує Об'єднаним угрупуванням військ в Україні, повідомляє Міноборони РФ. Колишній командувач угрупування генерал Сергій Суровікін теперь є заступником Герасимова.

Іншими заступниками Герасимова стали головком Сухопутних військ Олег Салюков та заступник начальника Генштабу генерал-полковник Олексій Кім.

У Міноборони РФ пояснили, що підвищили рівень керівництва у зв'язку з розширенням масштабу завдань, які вирішуються під час проведення «спеціальної військової операції», а також необхідністю організації більш тісної взаємодії та «підвищенням якості всіх видів забезпечення та ефективності управління».

Ще за темою

Люди
Валерій Герасимов
Інше
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:39
У «ЛНР» заявили, що за грудень на Луганщині загинуло 13 людей
17:00
«ДНР»: Мирний житель постраждав під час обстрілу Макарівки
11:41
«ДНР»: У Горлівці снаряд влучив у будинок, поранено чоловіка
11:23
«ЛНР»: У Сватовому двоє немовлят потрапили до лікарні з переохолодженням, одне з них померло
10:56
Зруйноване ударом училище в Макіївці показали з дрона
08:49
«ДНР» заявила про одну жертву обстрілів і 12 поранених
23:00
Головні події в окупації 10 січня
21:41
У Донецьку повідомляють про проблеми з інтернетом
18:56
«ДНР»: У Сніжному підірвалася дитина
16:31
Війська РФ мають намір обстріляти лікарню на окупованій частині Луганщини — ЦНС
14:47
«ДНР»: Внаслідок обстрілів у Донецьку та Володимирівці загинула одна людина, більше 10 поранено
13:29
У Куйбишевському районі окупованого Донецька обстріляли автобус
12:21
Радник мера: У Маріуполі загарбники розпочали примусову паспортизацію
12:10
У Горлівці окупанти незаконно мобілізували 30 місцевих жителів — Генштаб
11:39
В окупованому Маріуполі перебуває понад 30 тисяч росіян
Всі новини
18:27
Окупанти намагаються взяти під контроль Соледар – Генштаб ЗСУ
18:19
Уряд Великобританії підтвердив плани передати танки ЗСУ – FT
18:10
Наступом окупаційних військ РФ на Україну тепер командує Герасимов
17:39
У «ЛНР» заявили, що за грудень на Луганщині загинуло 13 людей
17:00
«ДНР»: Мирний житель постраждав під час обстрілу Макарівки
16:47
«Укроборонпром» налагодив серійне виробництво 82-мм мін
16:31
Повернення тяжкопоранених, ув'язнених і «бранців Кремля»: Про що говорили Лубінець та Ердоган
16:04
Дуда: Україні буде надана рота танків Leopard у рамках міжнародної коаліції
16:01
Зеленський, Дуда та Науседа підписали спільну декларацію у Львові
15:36
У ДПСУ оприлюднили відео боїв за Соледар
15:35
На Херсонщині окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури, троє поранених
15:15
Внаслідок обстрілу Херсона 10 січня отримали поранення п'ятеро людей
14:55
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в Соледарі, збільшили кількість «вагнерівців» — Міноборони
14:34
Пошкоджено п'ятиповерхівку та громадський туалет: Курахове потрапило під обстріл
14:33
Прикордонники показали та розповіли, як зараз захищають Бахмут
Всі новини
ВІДЕО
Львів. Фото: ОП Зеленський, Дуда та Науседа підписали спільну декларацію у Львові
11 січня, 16:01
Хто в Росії протистоїть Путіну: На що здатна опозиція ► Хто в Росії протистоїть Путіну: На що здатна опозиція ►
10 січня, 21:27
По Донбасу бродять тварини з Ямпільського зоопарку: Волонтери рятували ослицю ► По Донбасу бродять тварини з Ямпільського зоопарку: Волонтери рятували ослицю ►
10 січня, 11:52

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама