Главные события в оккупации 23 января

Политика



На захваченной Россией территории Донецкой области создано управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.



Общество



Жители временно оккупированного Мариуполя чаще всего жалуются на высокую стоимость продуктов. Об этом рассказал так называемый глава «правительства» «ДНР» россиянин Виталий Хоценко.



В Норвегии правоохранители задержали экс-командира одного из отрядов ЧВК «Вагнера» Андрея Медведева, который незаконно пересек границу этой страны и просил о политическом убежище.



На оккупированной российскими войсками части Луганской области средние цены на картофель и свеклу более, чем в два раза дороже, чем на подконтрольной украинскому правительству территории.



Права человека



В российском плену до сих пор около 2000 военных, которые находились на территории комбината «Азовсталь», из них около 700 «азовцев».



Боевые действия



Министерство обороны России заявило о захвате села Краснополевка (до 2009 года — Краснополье) под Соледаром Донецкой области. Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.



В результате обстрела захваченной Россией Горловки ранен мирный житель.



В Донецке в ходе обстрела пострадали четыре человека. Утверждается, что трое из них – энергетики, которые направлялись к месту проведения работ.



Маленькая девочка погибла, две женщины и двое мужчин получили ранения в результате обстрелов Кременной 21 января. Однако оккупанты сообщили об этом только 23 января.



По данным Генштаба Норвегии, на войне России против Украины погибли или получили ранения почти 180 тысяч российских солдат.



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