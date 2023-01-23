Головні події в окупації 23 січня

Політика



На захопленій Росією території Донецької області створено управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.



Суспільство



Жителі тимчасово окупованого Маріуполя найчастіше нарікають на високу вартість продуктів. Про це розповів голова «уряду ДНР» росіянин Віталій Хоценко.



У Норвегії правоохоронці затримали екс-командира одного з загонів ПВК «Вагнера» Андрія Медведєва, який незаконно перетнув кордон цієї країни та просив про політичний притулок.



На окупованій російськими військами частині Луганської області середні ціни на картоплю та буряки більш ніж у два рази дорожчі, ніж на підконтрольній українському уряду території.



Права людини



У російському полоні досі близько 2000 військових, які перебували на території комбінату «Азовсталь», з них близько 700 «азовців».



Бойові дії



Міністерство оборони Росії заявило про захоплення села Краснополівка (до 2009 року - Краснопілля) під Соледаром Донецької області. Українська сторона цю інформацію наразі не коментувала.



Внаслідок обстрілу захопленої Росією Горлівки поранено мирного жителя.



У Донецьку під час обстрілу постраждали четверо людей. Стверджується, що троє з них – енергетики, які прямували до місця проведення робіт.



Маленька дівчинка загинула, дві жінки та двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу Кремінної 21 січня. Однак окупанти повідомили про це лише 23 січня.



За даними Генштабу Норвегії, на війні Росії проти України загинули або зазнали поранень майже 180 тисяч російських солдатів.



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