В Беларуси в приграничных с Украиной районах монтируют блокпосты. Якобы учения

В Беларуси в приграничных с Украиной районах монтируют блокпосты. Утверждается, что в рамках учений, там будет отрабатывать действия в условиях пропускного режима. Об этом заявили власти Пинского и Столинского районов Брестской области страны, передает «Интерфакс».



«Гражданские службы отработают практику возведения сооружений из бетонных блоков, а правоохранители - порядок работы в условиях пропускного режима», - говорится в сообщении.



Уточняется, что учения пройдут на участках автомобильных дорог Р-6, Р-8, М-10.



Также о проведении учений по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта сообщили газете «Новости Полесья» власти Столинского района.



«На данный момент на участках дороги Р-6 и Р-88 в направлении Пинска, Манькович, Струги и рабочего поселка Речица проводятся учения по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта», - говорится в публикации.



Власти районов, в которых пройдут учения, подчеркнули, что «повода для беспокойства местных жителей нет», призвали их сохранять спокойствие.