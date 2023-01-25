У Білорусі у прикордонних з Україною районах монтують блокпости. Нібито навчання

У Білорусі у прикордонних з Україною районах монтують блокпости. Стверджується, що в рамках навчань там відпрацьовуватиме дії в умовах пропускного режиму. Про це заявила влада Пінського та Столинського районів Брестської області країни, передає «Інтерфакс».



«Громадянські служби відпрацюють практику зведення споруд із бетонних блоків, а правоохоронці – порядок роботи в умовах пропускного режиму», – йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що навчання відбудуться на ділянках автомобільних доріг Р-6, Р-8, М-10.



Також про проведення навчань з монтажу блокпостів та організацію пропускної спроможності руху транспорту повідомила газета «Новини Полісся» влада Столинського району.



«На даний момент на ділянках дороги Р-6 та Р-88 у напрямку Пінська, Манькович, Струги та робочого селища Речиця проводяться навчання з монтажу блокпостів та організації пропускної спроможності руху транспорту», - йдеться у публікації.



Влада районів, у яких пройдуть навчання, підкреслила, що «приводу для занепокоєння місцевих жителів немає», закликали їх зберігати спокій.