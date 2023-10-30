«Шахтер» стал первым полуфиналистом Кубка Украины

Донецкий «Шахтер» стал первым полуфиналистом розыгрыша Кубка Украины в этом году. Для этого «горнякам» пришлось обыграть представителя Первой лиги – клуб «Виктория» из города Сумы.

Для последних эта встреча была номинально домашней, ведь проходила в Киевской области – на стадионе «Левый берег».

Уже на 20-й минуте встречи счет был 2:0 в пользу чемпионов Украины. Отличились Назарина и Зубков. А во втором тайме «Шахтер» усилиями Ракицкого довел матч до разгрома 3:0. Эта победа стала первой для нового тренера «горняков» Марино Пушича.

Соперника по 1/2 финала «Шахтер» узнает после проведения всех матчей стадии 1/4 и жеребьевки.