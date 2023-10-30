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«Шахтар» став першим півфіналістом Кубка України

30 жовтня 2023, 17:53

«Шахтар» став першим півфіналістом Кубка України

Донецький «Шахтар» став першим півфіналістом цьогорічного розіграшу Кубка України. Для цього гірникам довелося обіграти представника Першої ліги – клуб «Вікторія» з міста Суми.

Для останніх ця зустріч була номінально домашньою, адже проходила на Київщині – на стадіоні «Лівий берег».

Вже на 20-й хвилині зустрічі рахунок був 2:0 на користь чемпіонів України. Відзначилися Назаріна та Зубков. А у другому таймі «Шахтар» зусиллями Ракицького довів матч до розгрому 3:0. Ця перемога стала першою для нового тренера «гірників» Маріно Пушича.

Суперника по 1/2 фіналу «Шахтар» дізнається після проведення всіх матчів стадії 1/4 та жеребкування.

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