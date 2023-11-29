На Ровенщине уволили всех руководителей лесхозов

Госпредприятие «Леса Украины» приняло решение об увольнении всех директоров ровенских филиалов из-за «хронических проблем». Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.



«Как и обещал на прошлой неделе, в лесной отрасли начались кадровые чистки. Сегодня приняли решение об увольнении всех директоров ровенских филиалов. Проблемы в регионе хронические, а связи глубокие, поэтому должны полностью обновить кадровый состав местного руководства», — заявил гендиректор ГП «Леса Украины» Юрий Болоховец.



По его словам, новые руководители лесных хозяйств будут определены на открытом кадровом конкурсе. Объявление вскоре появится на сайте ГП «Леса Украины».



Напомним, по материалам ГБР суд отправил под стражу депутата Ровенского областного совета, который является и заместителем председателя Полесского лесного офиса «Леса Украины».



Ранее работники ГБР обнаружили у депутата Ровенского областного совета Виталия Суховича, который является также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП «Леса Украины», незадекларированное состояние на миллионы долларов.



В рамках открытого уголовного производства были проведены обыски, в том числе в его доме и рабочем месте депутата и членов его семьи. Во время следственных действий обнаружено и изъято только наличными более $4 млн в разной валюте.



Также правоохранители нашли три элитных автомобиля AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Patek philippe.