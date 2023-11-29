На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів

Держпідприємство «Ліси України» ухвалило рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій через «хронічні проблеми». Про це повідомляє пресслужба держпідприємства.



«Як і обіцяв минулого тижня, у лісовій галузі почалися кадрові чистки. Сьогодні ухвалили рішення про звільнення всіх директорів рівненських філій. Проблеми в регіоні хронічні, а зв'язки глибокі, тому маємо повністю оновити кадровий склад місцевого керівництва», — заявив гендиректор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець.



За його словами, нових керівників лісових господарств буде визначено на відкритому кадровому конкурсі. Оголошення незабаром з'явиться на сайті ДП «Ліси України».



Нагадаємо, за матеріалами ДБР суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради, який є заступником голови Поліського лісового офісу «Ліси України».



Раніше працівники ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який також є заступником голови Поліського лісового офісу «Ліси України», незадекларований статок на мільйони доларів.



У рамках відкритого кримінального провадження було проведено обшуки, у тому числі в його будинку та робочому місці депутата та членів його сім'ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено лише готівкою понад $4 млн у різній валюті.



Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогий годинник, зокрема елітної марки Patek philippe.