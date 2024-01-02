Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Мешканців Донецької області просять відповідально споживати електроенергію

02 січня 2024, 21:55

Мешканців Донецької області просять відповідально споживати електроенергію

Мешканців Донецької області просять відповідально споживати електроенергію. До мешканців області звернувся голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Прошу всіх жителів Донеччини відповідально споживати електроенергію, особливо в години вечірнього навантаження з 16 до 19. Поки ситуація в електросистемі контрольована, дефіциту електрики немає і графіки відключень не застосовуються", - написав Філашкін.

Він додав, що росіяни щодня обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури, зокрема постійно під вогнем Курахівської ТЕС.

«Завжди є загроза пошкоджень, а отже й ускладнень із електропостачанням.
Важливо економити електрику, щоб знизити навантаження на енергосистему та уникнути перебоїв», - наголосив начальник адміністрації.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

 

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна
Інше
Електроенергія

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
15:44
Полковник окупаційної «поліції» та опер обікрали будинок на Херсонщині
13:50
На Оріхів Запорізької області окупанти скинули авіабомби: зруйновано цілий під'їзд, поранено жінку
10:17
У Маріуполі загарбники використовують тактику «живого щита»
09:35
У Повітряних силах допускають запуск «Калібрів» з Чорного моря
16:28
Збільшили кількість блокпостів та посилили патрулювання: у Донецьку загарбники шукають людей з українськими паспортами
12:19
У захоплених Донецьку та Харцизьку пролунали вибухи, повідомляють про «прильоти»
11:51
В окупованому Луганську лунають вибухи
23:50
Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі. Є жертви
13:16
«ДНР»: в окупованому Донецьку через обстріл постраждав чоловік
23:31
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 грудня
18:53
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок, є жертви
14:30
На Донеччині минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів
13:17
16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби
12:50
Вже 15 загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня
12:10
У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю
11:30
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб
10:48
До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу
09:35
Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення
08:45
На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW
усі новини
23:05
Українцям в окупації російські загарбники планують надавати доступ до інтернету за паспортом
22:27
У Білгороді пролунали потужні вибухи
21:55
Мешканців Донецької області просять відповідально споживати електроенергію
21:26
Обстріл України: кількість постраждалих збільшилась до 130, є загиблі
21:05
В окупованому Довжанську на Луганщині світла немає з початку грудня
20:16
В Україну повернули юнака, якого росіяни вивезли з Маріуполя
19:36
ЗСУ за допомогою HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ»
18:56
ВС розповіли, що РФ може здійснити черговий ракетний обстріл України зовсім скоро
18:17
У Києві веб-камери транслювали роботу ППО через злам спецслужб РФ
17:48
«Загибель мирного населення та тероризм продовжуються»: президент Литви закликав передати Україні більше систем ППО
17:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
17:24
Новий рік в окопах: волонтери привезли на передову для ЗСУ 11 тонн олів'є
17:03
З Авдіївки «білим янголам» вдалося вивезти ще шістьох людей, серед них важко травмовані
16:50
У Росії «розумна» гірлянда прославила Україну і довела свого господаря до суду — Baza
16:32
Армія РФ з артилерії атакувала Часів Яр: двоє людей загинули
16:13
Білгород тричі потрапив під атаку: є загиблий та постраждалі, багато пошкоджень
16:00
Внаслідок російської атаки на Київ та область загинули четверо людей, понад 60 постраждали
15:44
Полковник окупаційної «поліції» та опер обікрали будинок на Херсонщині
15:17
Ракетний удар по Харкову: постраждали вже понад 50 осіб, серед них – 6 дітей
15:15
Графіків відключень світла в Києві не буде — гендиректор Yasno
усі новини
ВІДЕО
Робота ППО в Білгороді. Кадр із відео У Білгороді пролунали потужні вибухи
02 січня, 22:27
Фото: Східний варіант В окупованому Довжанську на Луганщині світла немає з початку грудня
02 січня, 21:05
HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ» Фото: Оперативний ЗСУ ЗСУ за допомогою HIMARS вразили новий комплекс РФ «Яструб-АВ»
02 січня, 19:36
З Авдіївки «білим янголам» вдалося вивезти ще шістьох людей, серед них важко травмовані З Авдіївки «білим янголам» вдалося вивезти ще шістьох людей, серед них важко травмовані
02 січня, 17:03
У Росії «розумна» гірлянда прославила Україну і довела свого господаря до суду — Baza У Росії «розумна» гірлянда прославила Україну і довела свого господаря до суду — Baza
02 січня, 16:50
Атака РФ на Київ та область забрала життя трьох людей. Фото: ДСНС Внаслідок російської атаки на Київ та область загинули четверо людей, понад 60 постраждали
02 січня, 16:00
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама