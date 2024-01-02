Мешканців Донецької області просять відповідально споживати електроенергію. До мешканців області звернувся голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

"Прошу всіх жителів Донеччини відповідально споживати електроенергію, особливо в години вечірнього навантаження з 16 до 19. Поки ситуація в електросистемі контрольована, дефіциту електрики немає і графіки відключень не застосовуються", - написав Філашкін.

Він додав, що росіяни щодня обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури, зокрема постійно під вогнем Курахівської ТЕС.

«Завжди є загроза пошкоджень, а отже й ускладнень із електропостачанням.

Важливо економити електрику, щоб знизити навантаження на енергосистему та уникнути перебоїв», - наголосив начальник адміністрації.