Заместитель главы украинской военной разведки Вадим Скибицкий в интервью «РБК-Украина» рассказал, что 4% запущенных Россией беспилотников не долетает, не может стартовать или взрывается сразу после запуска.



По словам Скибицкого, в декабре страна-агрессор применила около 770-780 ударных БПЛА. Речь идет только о тех, которые зафиксировали специалисты украинской разведки.



«В Елабуге на сегодняшний день развернуто минимум две линии производства. Но в большинстве своем комплектующие поступают из других стран», — добавил замглавы украинской военной разведки.



Отмечается, что цель Москвы — к 2026 году выйти на полный, замкнутый цикл производства именно БПЛА на территории России.



В месяц с конвейера по оценке ГУР выходит 330-350 «шахедов». Напомним, 6 января, Силами противовоздушной обороны были уничтожены два российских БпЛА «Shahed-136/131».