4% російських БПЛА не долітає або вибухає одразу після запуску — Скібіцький

Заступник голови української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів, що 4% запущених Росією безпілотників не долітає, не може стартувати чи вибухає одразу після запуску.



За словами Скібіцького, у грудні країна-агресор застосувала близько 770-780 ударних БПЛА. Йдеться лише про ті, які зафіксували фахівці української розвідки.



«У Єлабузі на сьогодні розгорнуто щонайменше дві лінії виробництва. Але здебільшого комплектуючі надходять з інших країн», — додав заступник голови української військової розвідки.



Зазначається, що мета Москви — до 2026 вийти на повний, замкнутий цикл виробництва саме БПЛА на території Росії.



На місяць із конвеєра за оцінкою ГУР виходить 330-350 «шахедів». Нагадаємо, 6 січня, Силами протиповітряної оборони було знищено два російських БПЛА «Shahed-136/131».