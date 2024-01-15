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4% російських БПЛА не долітає або вибухає одразу після запуску — Скібіцький

15 січня 2024, 10:10

4% російських БПЛА не долітає або вибухає одразу після запуску — Скібіцький

Заступник голови української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів, що 4% запущених Росією безпілотників не долітає, не може стартувати чи вибухає одразу після запуску.

За словами Скібіцького, у грудні країна-агресор застосувала близько 770-780 ударних БПЛА. Йдеться лише про ті, які зафіксували фахівці української розвідки.

«У Єлабузі на сьогодні розгорнуто щонайменше дві лінії виробництва. Але здебільшого комплектуючі надходять з інших країн», — додав заступник голови української військової розвідки.

Зазначається, що мета Москви — до 2026 вийти на повний, замкнутий цикл виробництва саме БПЛА на території Росії.

На місяць із конвеєра за оцінкою ГУР виходить 330-350 «шахедів». Нагадаємо, 6 січня, Силами протиповітряної оборони було знищено два російських БПЛА «Shahed-136/131».

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