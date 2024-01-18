Франція виготовить для України 78 САУ Caesar

Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб української армії. Про це в інтерв'ю Le Parisien заявив глава Міноборони країни Себастьян Лекорню.



«У той час, коли західна військова допомога вичерпується, Франція перейшла в режим військової економіки», - зазначив Лекорню.



Раніше 3 жовтня стало відомо, що Франція надасть Україні ще шість самохідних 155 мм артилерійських установок Caesar виробництва компанії Nexter.



Нагадаємо, 28 вересня міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню прибув з офіційним візитом до Києва.



Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export страхуватиме французькі компанії, які готові інвестувати в Україну та братиме активну участь у реконструкції країни, не чекаючи завершення війни.