Опалювальний сезон в Україні завершать достроково

Опалювальний сезон в Україні планують завершити раніше терміну через досить високі температурні показники. Про це сказав в інтерв'ю Le Figaro голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня», — сказав він.

Чернишов зазначив, що минула зима була для України відносно спокійною, якщо порівнювати із ситуацією у 2022 році, після повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

«Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема є дуже надійною. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня», — пояснив голова НАК «Нафтогаз України».

Зауважимо, що зазвичай опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня. Проте міська влада може приймати рішення самостійно, тобто відключити опалення в житлових будинках може і раніше за термін. Все залежить від температури повітря: якщо показник тримається на рівні +8 градусів упродовж трьох днів, тоді подачу можуть припинити.