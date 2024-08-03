Главное за день: ВСУ затопили подлодку «Ростов-на-Дону». Очередное убийство пленного украинца

Общество



Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о том, что в сети появилось видео, где российские военные убили украинского военнопленного, отрезая ему голову и конечности. Омбудсмен обратился к МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны страны-террориста. Также Лубинец обратился к украинским правоохранительным органам, чтобы они проверили личность убитого пленного и факт этого преступления.



Женская сборная Украины по фехтованию на сабле одержала победу в финале Олимпийских игр в командном турнире. Украина соревновалась с Республикой Кореей и победила со счетом 45:42.



Боевые действия



Последние три месяца оказались самыми «дорогими» для российских оккупационных сил с февраля 2022 года, пришли к выводу в разведке Минобороны Великобритании. Сейчас среднесуточные потери российских войск снизились на 100 человек по сравнению с весенней статистикой. В ведомстве предположили, что российские войска, вероятно, консолидируют свои силы на Харьковском направлении.



За пятницу, 2 августа российские оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате погибли трое мирных жителей: 2 в Катериновке и 1 в Новогродовке.



Росармия дважды за день атаковала Покровск Донецкой области. Один человек погиб и двое ранены, один дом разрушен, еще несколько получили повреждения.



Силы обороны Украины затопили подводную лодку Черноморского флота РФ «Ростов-на-Дону» в порту временно оккупированного Севастополя. Лодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (по классификации НАТО — класс Kilo) является одной из четырех подлодок класса «Kilo», способных применять ракеты «Калибр». Такие ракеты Россия также использует для обстрелов украинских городов.



ВСУ поразили системы ПВО, авиационную технику и склады с управляемыми авиационными бомбами на российском военном аэродроме в Морозовске Ростовской области. Также атакован ряд нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов российских оккупантов в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Имеется информация о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.



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