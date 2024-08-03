Головне за день: ЗСУ затопили підводний човен «Ростов-на-Дону». Чергове вбивство полоненого українця

Суспільство



Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомив про те, що у мережі з'явилося відео, де російські військові вбили українського військовополоненого, відрізаючи йому голову та кінцівки. Омбудсмен звернувся до МКЧХ та ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку країни-терориста. Також Лубинець звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.



Жіноча збірна України з фехтування на шаблі здобула перемогу у фіналі Олімпійських ігор у командному турнірі. Україна змагалася з Республікою Кореєю та перемогла з рахунком 45:42.



Бойові дії



Останні три місяці виявилися найдорожчими для російських окупаційних сил з лютого 2022 року, дійшли висновку у розвідці Міноборони Великобританії. Наразі середньодобові втрати російських військ знизилися на 100 осіб порівняно із весняною статистикою. У відомстві висловили припущення, що російські війська, ймовірно, консолідують свої сили на Харківському напрямку.



За п'ятницю, 2 серпня, російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. В результаті загинули троє мирних жителів: 2 у Катеринівці та 1 у Новогродівці.



Росармія двічі на день атакувала Покровськ Донецької області. Одна людина загинула та двоє поранено, один будинок зруйновано, ще кілька отримали пошкодження.



Сили оборони України затопили підводний човен Чорноморського флоту РФ "Ростов-на-Дону" у порту тимчасово окупованого Севастополя. Човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО - клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр". Такі ракети Росія також використовує для обстрілу українських міст.



ЗСУ вразили системи ППО, авіаційну техніку та склади з керованими авіаційними бомбами на російському військовому аеродромі в Морозівську Ростовської області. Також атаковано низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Білгородській, Курській та Ростовській областях. Є інформація про влучання та подальше займання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.



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