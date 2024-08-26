В Луцке обломки «Шахеда» рухнули на многоквартирный дом, атакован объект инфраструктуры: известно об одном погибшем

Обломки сбитого «Шахеда» рухнули на территорию Луцка. Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
По его словам, в результате этого поврежден многоквартирный дом.
«На данный момент информация о пострадавших уточняется», – сказал он.
Как отметил мэр Луцка Игорь Полищук, в результате российской атаки поврежден объект инфраструктуры в городе.
«Есть информация об одном погибшем», – рассказал Полищук.
Напомним, что в Украине из-за массированной воздушной атаки РФ ввели экстренные отключения света.
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