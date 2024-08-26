У Луцьку «Шахед» влучив у багатоквартирний будинок, атаковано об'єкт інфраструктури: є загибла та поранені

Пошкоджений «Шахедом» багатоквартирний будинок у Луцьку. Фото: ДСНС

Уламки збитого «Шахеда» впали на територію Луцька. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

За його словами, внаслідок цього пошкоджений багатоквартирний будинок.

«На цей час інформація про постраждалих уточнюється», — сказав він.

Як зазначив мер Луцька Ігор Поліщук, внаслідок російської атаки пошкоджений об'єкт інфраструктури у місті.

«Є інформація про одного загиблого», – розповів Поліщук.

Оновлено. У мережі опублікували момент влучання «Шахеда» в багатоповерховий будинок у Луцьку. Судячи з відео, у будинок влучив цілий безпілотник, а не його уламки.

У ДСНС повідомили, що пожежа внаслідок влучання у житловий будинок ліквідована.

Луцький міський голова повідомив, що внаслідок атаки у Луцьку п'ять людей отримали поранення.

Нагадаємо, що в Україні через масовану повітряну атаку РФ ввели екстрені відключення світла.