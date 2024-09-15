РФ двічі обстріляла Покровськ: загинув один мешканець

Російська армія 15 вересня двічі атакувала Покровськ на Донеччині. Відомо про загибель одного цивільного. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
У відомстві уточнили, що о 09:15 внаслідок артилерійського обстрілу сталося влучання в господарську будівлю поблизу однієї з АЗС.
Крім того, росіяни близько 11:00 обстріляли західну частину міста, зокрема, в районі вулиць Ольшанського та 8 березня. Одна людина загинула.
Раніше ми писали, що російські військові за 14 вересня обстріляли Донеччину 18 разів.
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