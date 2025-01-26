РФ скинула на Україну понад 1200 авіабомб і запустила 750 БПЛА

Наслідки атаки на Київщину 25 січня Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія за тиждень завдала по Україні сотні ударів за допомогою авіаційних бомб, ударних дронів і ракет.



«За останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї: близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, понад 20 ракет різних типів», — зазначив він.



За словами Зеленського, Україна постійно працює з партнерами, щоб збільшити можливості оборони та зменшити здатність Росії тероризувати українців.



«Далекобійність важлива. Санкції важливі. Зменшення ціни на нафту важливе. Головне — все робити в єдності та рішучо захищати життя», — резюмував очільник.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ у ніч на 26 січня запустила територією України 72 безпілотників. Засобам протиповітряної оборони вдалося збити 50 БПЛА.