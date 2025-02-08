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Фальшивые документы и «выкуп» пленных: разведка предупредила о провокациях РФ

08 февраля 2025, 11:39

Фальшивые документы и «выкуп» пленных: разведка предупредила о провокациях РФ

Главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР) сообщило о подготовке провокации против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. В Telegram-канале ведомства 8 февраля отмечается, что в рамках этой операции российская сторона планирует распространить в сети сфальсифицированные документы.

Согласно данным разведки, поддельные материалы не соответствуют стандартам документооборота, содержат фамилии должностных лиц, не имеющих отношения к Координационному штабу, а также несуществующие названия якобы региональных подразделений.

«Грубо сфальсифицированные, такие бумаги не выдерживают никакой критики. Цель таких подделок — дискредитировать работу государственных структур и посеять недоверие», — сообщили в ГУР.

Украинцев призывают проявлять бдительность, не распространять дезинформацию в соцсетях и не доверять сомнительным лицам и организациям, предлагающим помощь.

«О любой попытке требовать деньги за «услуги», связанные с порабощенными украинцами, просим немедленно сообщать правоохранительные структуры. Подчеркиваем, что абсолютно вся помощь специалистов Координационного штаба является бесплатной», — подчеркнули в разведке.

5 февраля Украина провела очередной обмен пленными, вернув домой 150 военнослужащих. Среди освобожденных украинских защитников — 47 сержантов, 69 солдат, 16 матросов и 18 офицеров, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Как сообщалось, Россия и Украина на уровне омбудсменов договорились об обмене следующей партией посылок для военнопленных. 

Во время обмена пленными 15 января из России и Украины домой вернулись 50 военных, большая часть из которых имеют тяжелые ранения или заболевания.

Напомним, что 30 декабря 2024 года Украины и Россия провели большой обмен пленными в формате 150 на 150.

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