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Трамп заявил о возможности привлечения Китая к прекращению войны в Украине

08 мая 2025, 20:38

Трамп заявил о возможности привлечения Китая к прекращению войны в Украине

Трамп заявил о возможности привлечения Китая к прекращению войны в Украине

Президент США Дональд Трамп не исключает участие Китая в процессе прекращения войны РФ против Украины. Об этом он сказал на брифинге в Овальном офисе 8 мая.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности привлечения Пекина к «сокращению разрыва между Украиной и Россией», Трамп ответил: «Я так думаю, да. Я думаю, что это естественный вопрос».

Он выразил уверенность, что США уже достигли определённого прогресса в вопросе урегулирования.

По словам Трампа, «боевые действия ведутся немного иначе, чем раньше», однако при этом он подчеркнул, что, по его данным, в войне всё ещё еженедельно гибнет до 5 тысяч военных. Он назвал происходящее «кровавой баней» и заявил, что США будут «очень сильно вовлечены в попытки» прекратить конфликт.

Трамп также отметил роль Штатов в сдерживании России.

«Я думаю, что если бы мы не были вовлечены, Россия, знаете, пыталась бы получить все это. Без нашего участия они смогли бы это сделать, потому что мы глупо поставляли много разных вещей. Но мы были отблагодарены тем, что заключили сделку по редкоземельным металлам, о которой я говорил ранее», — сказал президент США.

Ранее издание Hurriyet со ссылкой на источники сообщило, что Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. 

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