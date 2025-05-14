В Рыльске ликвидирован замкомандира 40-й бригады морской пехоты РФ

ВСУ ликвидировали замкомандира 40-й морской пехоты РФ. Фото: Exilenova+

Telegram-канал «Exilenova+» обновил информацию о поражении штаба 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ в Рыльске.



Согласно данным канала, заместитель командира бригады Александр Данилов скончался в больнице после тяжелых ранений, полученных в результате удара по штабу. Данилов ранее командировался в Сирию и имел статус ветерана боевых действий. В марте 2022 года он участвовал во вторжении в Украину.



Эта бригада уже «прославилась» потерями в Угледаре и Павловке, где утратила более 50% довоенного состава. Информация о ликвидации Данилова требует официального подтверждения от Генштаба.

Напомним, ранее сообщалось о поражении штаба 40-й бригады морской пехоты РФ в Рыльске в результате удара РСЗО HIMARS.