У Рильську ліквідовано заступника командира 40-ї бригади морської піхоти РФ

ЗСУ ліквідували заступника командира 40-ї морської піхоти РФ. Фото: Exilenova+

Telegram-канал «Exilenova+» оновив інформацію про ураження штабу 40-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ у Рильську.



Згідно з даними каналу, заступник командира бригади Олександр Данилов помер у лікарні після важких поранень, отриманих унаслідок удару по штабу. Данілов раніше відряджався в Сирію і мав статус ветерана бойових дій. У березні 2022 року він брав участь у вторгненні в Україну.



Ця бригада вже «прославилася» втратами у Вугледарі та Павлівці, де втратила понад 50% довоєнного складу. Інформація про ліквідацію Данилова потребує офіційного підтвердження від Генштабу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ураження штабу 40-ї бригади морської піхоти РФ у Рильську внаслідок удару РСЗВ HIMARS.