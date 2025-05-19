В оккупированном Крыму в результате атаки уничтожен склад с боеприпасами и четыре помещения ВС РФ

Склад с боеприпасами и четыре помещения уничтожены в результате атаки на 126-ую бригаду береговой обороны в Перевальном в оккупированном Крыму 16 мая. Об этом со ссылкой на источники сообщает сегодня издание ASTRA.

Отмечается, что были эвакуированы более 2 тысяч жителей. Официально власти эвакуацию скрыли.

Результаты атаки на аннексированный Крым от 16 мая выяснили журналисты издания. Так, в селе Перевальное в Симферопольском районе на территории в/ч 12676 беспилотники поразили склад с боеприпасами, в результате чего возникла их детонация.

Помимо этого, на территории войсковой части сгорели 4 строения на общей площади 5 тысяч квадратных метров.

«Также известно о пострадавших среди военнослужащих. Мирные жители не пострадали», — говорится в сообщении.

Местные власти провели эвакуацию более 2 тысяч местных жителей, часть из них поселили в ПВР в селе Доброе, выяснила ASTRA. Официально местные власти об эвакуации не сообщали, как и не подтверждали атаку на склад.

Ранее о поражении складов боеприпасов 126-й бригады береговой обороны украинским СМИ, в частности, «Суспільному Крим», сообщали источники в СБУ.

В/ч 12676 — это 126-я отдельная гвардейская Горловская дважды Краснознаменная, ордена Суворова бригада береговой обороны — формирование Береговых войск ВМФ Российской Федерации.