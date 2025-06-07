В Нижегородской области загорелся НПЗ — СМИ сообщают об ударе дрона

Сегодня, 7 июня, в российском городе Кстово (Нижегородская область) произошёл пожар на территории НПЗ «Лукойл». В украинских и российских Telegram-каналах сообщается, что объект атаковали беспилотники.



Telegram-канал «Реальная война» пишет: «Мощно горит НПЗ "Лукойл" в российском Кстово, что в Нижегородской области». Уточняется, что расстояние от места поражения до Украины составляет 800 км.



Со ссылкой на росСМИ сообщается, что россияне подтверждают атаку дронов, однако факт попадания в нефтеперерабатывающий завод скрывают. Ограничиваются лишь заявлениями о пострадавшем битумном заводе.



Это не первая атака на крупный нефтезавод.

Напомним, в ночь на 29 января РФ подверглась массированной атаке беспилотников. Были атакованы объекты в нескольких регионах страны.



В том числе из-за дроновой атаки вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Кстове Нижегородской области.