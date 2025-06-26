На кордоні Росії та Грузії застрягли десятки українців, серед них звільнені з в'язниць: чому це сталося

Фото: «Кавказький вузол»

На російсько-грузинському кордоні знаходиться група українців, депортованих із Росії після відбування тюремних термінів. У міністерстві закордонних справ України повідомили, що ознайомлені із ситуацією.



У відомстві уточнили, що консульський співробітник посольства України в Грузії відвідав прикордонний пункт, щоби зустрітися з місцевим начальником і доставити гуманітарну допомогу.



За даними МЗС, 21 червня було евакуйовано трьох українців до Молдови, а 25 червня — дев'ятьох. На 27 червня заплановано рейс для 14 осіб.



Посольство України в Грузії повідомило, що підтримує постійний контакт із міністерством внутрішніх справ Грузії та міжнародними організаціями, щоб забезпечити громадян України гуманітарною та медичною допомогою та створити умови для їх перебування. Ситуацію контролює департамент консульської служби МЗС України.

Люди сплять у підвалі по черзі

20 червня Telegram-канал Tbilisi life повідомив, що на російсько-грузинському кордоні різко побільшало українців, яких вивезли з тимчасово окупованих територій і які знаходяться в підвалі на Верхньому Ларсі. Зазвичай тут розміщувалося всього п'ять-десять людей, але на той час їх було уже 36.



З цих 36 осіб 16 мають паспорти, вісім не є колишніми в'язнями, а троє отримали підтвердження особи від посольства України. Tbilisi life зазначає, що з серпня 2024 року росіяни фактично закрили виїзди із центрів тимчасового утримання. Однак із червня потік людей знову відновився, і колишні ув'язнені почали масово надходити до Верхнього Ларсу.



Причини цього поки невідомі, але, згідно з Tbilisi life, можливо, це пов'язано зі змінами в міграційному законодавстві Грузії, що може змусити Росію «викинути» якнайбільше людей до набуття чинності новими правилами.



Міністерство внутрішніх справ Грузії у квітні підготувало зміни до Кримінального кодексу, спрямованих на посилення боротьби з нелегальною міграцією та покращення правил надання міжнародного захисту. Зокрема, нові поправки передбачають заборону на в'їзд для іноземців, які можуть становити загрозу державній безпеці.

«Кажуть, тут затримуються ті, хто не має паспортів, начебто тримають до одного місяця. Решту — 14 днів, а у когось із паспортами нормально, можуть [затримати] на один-два дні. Але мене тішить, що тут хоч щось рухається, а не так, як у РФ: дев'ять місяців і нічого», — цитує видання «Медіазона» одного з чоловіків на кордоні. Його звуть Віктор. У підвалі біля грузинського КПП він мешкає вже чотири дні.

Згідно з повідомленнями Tbilisi life, у підвалі на Верхньому Ларсі лише 17 спальних місць, і люди змушені спати по черзі. Очікується, що у 60% колишніх ув'язнених можуть бути ВІЛ та туберкульоз у закритій формі.

Фото: «Відлуння Кавказу»

Вільно не пропустили нікого

Волонтери повідомляють, що на російсько-грузинському кордоні перебувають 57 осіб, які проходять перевірку особи. Якщо кількість затриманих продовжить зростати, запасів їжі, води та медикаментів може не вистачити.



Як повідомив «Кавказький вузол», 21 червня десятки українців було поміщено у недобудований підвал на Верхньому Ларсі, зокрема колишні в'язні. Представники російської влади привезли їх для депортації, але грузинська сторона не пустила їх до країни.



Марія Бєлкіна, координатор Volunteers Tbilisi, зазначила, що затримка з перепусткою громадян України на територію Грузії пов'язана зі зміною політики прийому. Усі громадяни повинні проходити процедуру перевірки особи, що займає багато часу. У минулому людей із внутрішніми та закордонними паспортами пропускали без перевірки, але тепер це вимагає запиту до архівів України.



Вона також уточнила, що на кордоні перебувають 57 осіб, які проходять перевірку особи. Вільно не пропустили нікого, крім вагітної жінки, яка була направлена до лікарні в Тбілісі.



Бєлкіна також розповіла про ситуацію в підвалі, де люди не можуть вільно пересуватися, оскільки це вважається незаконним перетином кордону. Умови утримання у підвалі вкрай погані — немає належних санітарних умов і не вистачає спальних місць. Волонтери продовжують доставляти допомогу, але зі зростанням кількості людей виникнуть проблеми із забезпеченням необхідними ресурсами.

Фото: «Кавказький вузол»

На цей час близько 800 осіб можуть опинитися на кордоні, очікуючи на депортацію. Ці дані було підтверджено двосторонньою контактною групою України та Росії.



Представник Tbilisi life також уточнив, що на кордоні перебувають не лише колишні ув'язнені, а й інші громадяни України, яких депортувала РФ.



Юрист Валентина Чупик наголосила, що порушено права цих людей, оскільки вони страждають від незаконного позбавлення волі, порушень умов утримання та доступу до медичної допомоги. Якщо ситуація не буде вирішена, це призведе до серйозних наслідків прав людини.



Стефанія Кулаєва з організації «Меморіал» додала, що якщо грузинська сторона не прийме цих людей, вони можуть потрапити назад до російських центрів тимчасового утримання.