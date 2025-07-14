США та європейські країни НАТО уклали угоду про постачання зброї Україні: Трамп пояснив, як це працюватиме

Система ППО Patriot. Фото: Raytheon

США виробляють найкращу зброю у світі. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає «Суспільне».



За його словами, європейські країни це знають.



«Сьогодні ми маємо угоду. І я попрошу Марка говорити про це. Однак ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми надсилатимемо їм зброю, а вони за неї платитимуть. Деякі країни можуть купувати зброю для себе у США, а Україні передавати зі своїх запасів», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, що Трамп пригрозив Росії 100% тарифами та встановив крайній термін для мирної угоди з Україною.