В Украине разбился истребитель Mirage-2000. Что известно

Дым после падения истребителя Mirage-2000. Фото: соцсети

Вечером 22 июля во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000 произошел отказ авиационной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Об отказе техники пилот доложил руководителю полетов.



«Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика. Его состояние стабильное. На земле без пострадавших», – заявили в ВС.



Назначена специальная комиссия для установления причин авиационного происшествия.

Напомним, что 1 июля разбился истребитель-бомбардировщик Су-34 в Нижегородской области РФ.