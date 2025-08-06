В Симферополе расставили картонных военных для агитации

Картонная фигура «военного» РФ в Симферополе — агитация на фоне оккупации.

В оккупированном Симферополе россияне массово расставили картонные фигуры своих военных, чтобы агитировать местных жителей подписывать контракт с армией РФ. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях «Жовта Стрічка».



По данным активистов, эти фигуры стоят повсюду: на центральных улицах, у админзданий, в спальных районах и даже на пляжах. Аналогичные «картонные агитаторы» ранее появлялись в Мелитополе, Мариуполе и Донецке.



В сопротивлении подчёркивают: такие методы — показатель отчаяния и нехватки живых рекрутов.