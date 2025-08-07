У прифронтовому Родинському триває евакуація людей: у місті немає води та світла

У прифронтовому Родинському Покровської громади Донецької області залишається понад 700 людей. У місті продовжується евакуація місцевого населення. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У Родинському відсутнє електропостачання, водопостачання та зв'язок. Росіяни пошкодили майже всі будинки. Місцеве населення охоче погоджується на евакуацію із міста.



«Через постійні обстріли люди змушені залишати свої домівки. Поліцейські допомагають їм виїхати з небезпеки. Містяни покидають рідний дім часто лише з однією валізою та домашніми улюбленцями на руках. Так, одна з жінок забрала з собою собаку Тузьку», — йдеться у повідомленні.



Поліцейський екіпаж «Білий янгол» передав усіх мешканців волонтерам, вони допоможуть їм дістатися безпечних регіонів.



Раніше ми писали, що російські окупанти намагалися атакувати поліцейський екіпаж «Білий янгол» під час чергової евакуації цивільних із прфіронтового Покровська. Правоохоронцям удалося збити безпілотник російської армії.

