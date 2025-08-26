«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» женщине, которую оккупанты обвиняют в «шпионаже» за военными РФ

Осужденная оккупантами Лолита Василенко. Фото: кадр из видео

Так называемый «Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» по уголовному делу в отношении 25-летней Лолиты Василенко. Об этом стало известно из сообщения фейковой «Прокуратуры ЛНР».



Оккупанты утверждают, что якобы «в сентябре 2022 года Василенко, имеющая гражданство Украины, добровольно собирала сведения о местах дислокации российских военнослужащих на территории Луганской области».



«Данные она передавала украинским спецслужбам посредством интернет-мессенджера», – сказали в оккупационном ведомстве.



Псевдосуд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в июне «Верховный суд ЛНР» приговорил к 15 годам колонии женщину, ее обвиняют «в шпионаже за армией РФ».