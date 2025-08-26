«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти звинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ

Засуджена окупантами Лоліта Василенко. Фото: кадр із відео

Так званий «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» у кримінальній справі стосовно 25-річної Лоліти Василенко. Про це стало відомо із повідомлення фейкової «Прокуратури ЛНР».



Окупанти стверджують, що нібито «у вересні 2022 року Василенко, яка має громадянство України, добровільно збирала відомості про місця дислокації російських військовослужбовців на території Луганської області».



«Дані вона передавала українським спецслужбам через інтернет-месенджер», – сказали в окупаційному відомстві.



Псевдосуд засудив жінку до 15 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Нагадаємо, що у червні «Верховний суд ЛНР» засудив до 15 років колонії жінку, її звинувачують «у шпигунстві за армією РФ».