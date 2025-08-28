Россияне повредили центр поддержки мариупольских переселенцев в Киеве

Из-за обстрела Киева 28 августа поврежден центр «ЯМариуполь». Фото: Мариупольский горсовет

Поврежден один из центров поддержки мариупольских переселенцев в Киеве «ЯМариуполь» во время российской атаки. В результате удара никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



«Один из наших центров поддержки мариупольских переселенцев, находящийся по улице Антоновича — получил повреждения. Взрывная волна выбила окна», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что команда центра уже с самого утра убирает последствия атаки, чтобы как можно быстрее возобновить работу. Пока центр временно не принимает посетителей, помощь можна получить в другом столичном центре по адресу ул. Якова Гниздовского, 9.



Ранее мы писали, что российская армия ночью 28 августа массировано атаковала Киев. Удары пришлись на более чем 20 локаций в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. По состоянию на 15:00 погибли 15 человек.

