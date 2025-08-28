Росіяни пошкодили центр підтримки маріупольських переселенців у Києві

Через обстріл Києва 28 серпня пошкоджено центр "ЯМаріуполь". Фото: Маріупольська міськрада

Пошкоджено один із центрів підтримки маріупольських переселенців у Києві «ЯМаріуполь» під час російської атаки. Внаслідок удару ніхто не постраждав. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«Один із наших центрів підтримки маріупольських переселенців, що знаходиться по вулиці Антоновича, отримав пошкодження. Вибухова хвиля вибила вікна», — йдеться у повідомленні.





У відомстві уточнили, що команда центру вже з самого ранку прибирає наслідки атаки, щоб якнайшвидше відновити роботу. Допоки центр тимчасово не приймає відвідувачів, допомогу можна отримати в іншому столичному центрі за адресою вул. Якова Гніздовського, 9.



Раніше ми писали, що російська армія вночі 28 серпня масовано атакувала Київ. Удари припали на більш ніж 20 локацій у Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Станом на 15:00 відомо про загибель 15 людей.

