«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» чоловіку, якого окупанти обвинувачують у «шпигунстві» для спецслужб України

Засуджений окупантами Артем Матвєєв. Фото: кадр із відео

Так званий «Верховний суд ЛНР» виніс вирок у кримінальній справі стосовно 40-річного громадянина України Артема Матвєєва. Про це стало відомо із повідомлення фейкової «Прокуратури ЛНР».



Окупанти стверджують, що нібито «у січні 2023 року Матвєєв добровільно збирав відомості про місця дислокації російських військовослужбовців на території Луганської області».



«Дані він передавав українським спецслужбам через інтернет-месенджер», – сказали в окупаційному відомстві.



Псевдосуд «засудив» чоловіка до 17 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що у серпні «Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» жінці, яку окупанти обвинувачують у «шпигунстві» за військовими РФ.