Силы обороны Украины ударили по железнодорожной логистике оккупантов

14 сентября 2025, 17:38

Силы обороны Украины нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре оккупантов. 13 сентября на перегоне «Малоархангельск—Глазуновка» сработало взрывное устройство, что парализовало движение на федеральной линии «Орел—Курск». В результате инцидента задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях.

Ночью 14 сентября украинские военные провели еще одну атаку: подорвали участок железной дороги «Санкт-Петербург—Псков» на перегоне «Строганово—Мшинская». Взрыв привел к сходу локомотива с рельсов и уничтожению 15 цистерн с топливом.

По данным разведки, обе железнодорожные ветки имеют ключевое значение для снабжения российских войск на Харьковском и Сумском направлениях.

Напомним, спецназ ГУР Минобороны Украины уничтожил российский ЗРК «Бук-М3» в оккупированной части Запорожской области.

