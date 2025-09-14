Силы обороны Украины ударили по железнодорожной логистике оккупантов

Силы обороны Украины нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре оккупантов. Скриншот

Силы обороны Украины нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре оккупантов. 13 сентября на перегоне «Малоархангельск—Глазуновка» сработало взрывное устройство, что парализовало движение на федеральной линии «Орел—Курск». В результате инцидента задерживаются более 15 поездов в обоих направлениях.



Ночью 14 сентября украинские военные провели еще одну атаку: подорвали участок железной дороги «Санкт-Петербург—Псков» на перегоне «Строганово—Мшинская». Взрыв привел к сходу локомотива с рельсов и уничтожению 15 цистерн с топливом.



По данным разведки, обе железнодорожные ветки имеют ключевое значение для снабжения российских войск на Харьковском и Сумском направлениях.

Напомним, спецназ ГУР Минобороны Украины уничтожил российский ЗРК «Бук-М3» в оккупированной части Запорожской области.