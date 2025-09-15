Российские военные проникли в Ямполь под Лиманом: они передвигаются в гражданской одежде – DeepState

Ситуация в Ямполе. Фото: карта DeepState

Российским оккупантам удалось проникнуть в поселок Ямполь Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Военные РФ, чтобы замаскироваться, передвигаются и ведут огонь в поселке в гражданской одежде. Это очередное нарушение норм международного права со стороны захватчиков.



«Сейчас россиянам удалось «забежать» в Ямполь, но Силы обороны Украины сразу начали на них охоту. Враг прячется в домах, подвалах, погребах и так далее. Особо стоит отметить, что в работе по противнику очень мешают гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта, а россияне, пользуясь этим, скрываются в самих домах. Они нашли место, чтобы пробираться в поселок, поэтому стоит ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, что находятся восточнее. В поселке продолжаются активные боевые действия», – рассказали в DeepState.

Напомним, что российская армия за неделю потеряла более пяти тысяч военных на Восточном направлении.