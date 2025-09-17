В оккупированном Мелитополе захватчики запускают новую волну мобилизации

Российская власть запускает новую волну мобилизации во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, готовясь к осеннему призыву 2025 года. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).



«На специальном заседании оккупационная администрация обсудила меры, которые должны обеспечить принудительную явку местных жителей в военкоматы, прохождение медкомиссий и постановку на учет. Фактически это очередная попытка силой привлечь украинцев к войне против собственного государства», — говорится в сообщении.



Принудительное привлечение населения с временно оккупированных территорий в ряды российской армии является грубым нарушением международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление. Кремлевские обещания, что жителей оккупированной части Запорожской области «не будут трогать минимум пять лет», оказались ложью.



Ранее мы писали, что в группировке «ДНР» военные силой увезли из дома 34-летнего жителя города Торез Донецкой области Украины Владимира Воронкова. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях