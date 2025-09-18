Песков сообщил о поданной отставке замглавы администрации президента РФ

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам российских СМИ подтвердил, что заместитель главы администрации Дмитрий Козак подал заявление об отставке.

«Могу подтвердить, что Дмитрий Николаевич Козак действительно написал заявление», — заявил представитель Кремля. По его словам, просьба об уходе оформлена «по собственному желанию».



При этом Песков уточнил, что указ президента об освобождении Козака от должности пока не подписан. «Указ мы не публиковали, указа нет», — добавил он.

Напомним, Дмитрий Козак с 2020 года работает в администрации Путина. 21 февраля 2022 года, на заседании Совбеза Козак стал единственным, кто открыто выступил против военного сценария в отношении Украины.